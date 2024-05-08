Infotrans: КНР резко подняла тарифы на ж/д перевозки грузов в Россию и Белоруссию

Фото: epositphotos/jackmalipan

КНР подняла цены на 500–800 долларов на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Тариф зависит от станции отправления, сообщает белорусский транспортно-логистический портал Infotrans.

По его данным, ставки фрахта выросли из-за сокращения количества свободных контейнеров в Китае и больших пробок на границе.

Кроме того, КНР повысила тарифы на морские доставки. Рост цен составил от 800–1 000 до 1 300–1 500 долларов в зависимости от порта отправления. Причиной повышения стала аналогичная нехватка свободного места. Так, до конца мая практически все уже забукировано.

Ранее спрос на железнодорожные перевозки из Азии в Европу по РФ увеличился в связи с атаками движения "Ансар-Аллах" (хуситы) в Красном море. Так, заявки на перевозку товаров через территорию России увеличились на 40%.

