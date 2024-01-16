"Совкомфлот" заявил о возрастании роли Севморпути на фоне ситуации у Суэцкого канала

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Роль Северного морского пути как глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу и обратно возрастает. Причина тому – эскалация у Суэцкого канала, заявили в "Совкомфлоте", пишет ТАСС.

"Значительное удлинение логистических цепочек влияет на потенциал развития альтернативных маршрутов морской транспортировки грузов", – подчеркнули в пресс-службе компании.

Также там уточнили, что через Красное море фирма выполняет лишь единичные рейсы. Отдельные суда выполняют рейсы согласно действующему протоколу безопасности, подчеркнули в "Совкомфлоте".

Однако компания пока не может спрогнозировать постоянную работу в Красном море. Они напомнили, что опасность для мореплавателей в районе моря и Аденского залива существовала всегда. При обострении обстановки компания будет проводить оценку ситуации, подчеркнули в пресс-службе.

Между тем пресс-секретарь порта нидерландского города Роттердам Тай Схеллекенс в беседе с РИА Новости заявил о том, что крупнейшая гавань в Европе не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море. Тем не менее сейчас в порту заметили изменения в стоимости перевозок.

"В начале месяца мы думали, что в январе корабли снова будут проходить через Суэцкий канал. Однако этого не произошло", – сказал он.

Ранее второй по грузоперевозкам в Европе порт Антверпен не исключил сбоев в работе на фоне кризиса в Красном море. Однако на текущий момент серьезных последствий ситуации пока нет, уточнили в пресс-службе гавани.

После обострения в октябре 2023 года палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря. Мятежники в том числе несколько раз наносили удары по военным судам США за то, что они поддерживают Израиль.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. Новый удар пришелся в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил США и Великобритании "высокой ценой" за авиаудары.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает, что удары США разжигают конфликт на Ближнем Востоке. Возможное обострение конфликта в Йемене и на его прилегающих акваториях нужно предотвратить, сказал временный поверенный в делах РФ в стране Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.