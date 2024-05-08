Песков прокомментировал сообщения о якобы покушении на Зеленского

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Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о готовящемся покушении на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, информацию, которая идет из СБУ, тяжело воспринимать как правдивую.

"Поэтому ничего не могу сказать", – заключил Песков.

Накануне, 7 мая, СБУ заявила о задержании двух офицеров Управления госохраны, которые якобы готовили покушение на Зеленского. Агенты, по версии СБУ, должны были навести на Зеленского ракетный удар, а также применить БПЛА, если этого потребовала бы ситуация.