Движение ограничат на МКАД и Волгоградском проспекте после парада Победы 9 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 17:00 9 мая в столице ограничат движение на участках Волгоградского проспекта и МКАД в связи с прохождением техники после парада Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Так, для движения будет недоступен Проектируемый проезд № 3502, участки Волгоградского проспекта, от ТТК до МКАД, и внутренней стороны МКАД, от Волгоградского проспекта до Можайского шоссе.

Также в ведомстве напомнили о безопасности на дорогах и попросили заблаговременно просчитывать альтернативные маршруты.

Ранее в Дептрансе напомнили о перекрытиях в центре Москвы 9 мая. Так, движение будет закрыто с 05:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. Также в это же время до 13:00 в районе Таганской площади сделают двустороннее движение.

Отмечается, что с 16:00 до 22:30 будут закрыты для проезда съезды с Тверского путепровода, улиц Бутырский Вал и 1-й Тверской-Ямской на площадь Тверская Застава. Помимо этого, в центре и на юго-востоке столицы закроют парковки до 13:00.

Парад Победы пройдет на Красной площади при участии более 9 тысяч человек, 70 единиц техники и двух авиагрупп. По словам и. о. главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в состав пешей колонны войдут военные полки, батальоны и роты, которые будут разделены по видам войск ВС РФ, а также бойцы СВО и женщины, находящиеся на службе. В шествии также примут участие представители суворовских, кадетского, нахимовского и музыкального училищ, юнармейцы, казаки и сводный военный оркестр.

При этом шествие "Бессмертный полк" в России в этом году проводиться в очном формате не будет. Как отметила депутат Госдумы Елена Цунаева, такое решение было принято в связи с имеющимися угрозами общественной безопасности.

Прямую трансляцию парада будут показывать на всех медиаэкранах в столичном транспорте. Всего будут задействованы 34 тысячи медиаэкранов в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах.

