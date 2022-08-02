Бензовоз загорелся на внутренней стороне МКАД

Пожар произошел на 22-м километре внутренней стороны МКАД. По словам очевидцев, там произошла авария с участием бензовоза.

Из-за этого на участке ограничили движение. Для проезда доступно две полосы из пяти. Водителей призвали выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

