Пожар на 22-м километре МКАД ликвидировали

Возгорание после ДТП на 22-м километре МКАД ликвидировали. Как сообщил Дептранс, началась проливка проезжей части.

На МКАД столкнулись бензовоз и грузовик. Одна из машин моментально вспыхнула. Загорелась и часть пролитого топлива. Движение на месте ДТП ограничено. Проехать можно по двум полосам из пяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.