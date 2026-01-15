Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 12:02

Происшествия

ФСИН опровергла прошение об УДО пожизненно осужденного маньяка Шипилова

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Серийный убийца Сергей Шипилов, также известный как "Архангельский Чикатило", не подавал запрос на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"Распространяемая информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С. А. не соответствует действительности", – приводит сообщение телеканал "360".

Шипилов известен серией жестоких убийств в Архангельске в период с 1995 по 2000 год, за что был приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

До преступлений мужчина вел непримечательную жизнь – получил среднее высшее образование, отслужил в армии, женился. В качестве жертв Шипилов выбирал молодых женщин. На своих жертв он нападал в укромных и тихих местах, после чего жестоко избивал, грабил и насиловал.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина на отказ перевести его в колонию ближе к Москве. На данный момент пожизненно осужденный за серию убийств отбывает наказание в "Полярной сове" – одной из самых северных в России.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика