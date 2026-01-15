ФСИН опровергла прошение об УДО пожизненно осужденного маньяка Шипилова

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Серийный убийца Сергей Шипилов, также известный как "Архангельский Чикатило", не подавал запрос на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"Распространяемая информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С. А. не соответствует действительности", – приводит сообщение телеканал "360".

Шипилов известен серией жестоких убийств в Архангельске в период с 1995 по 2000 год, за что был приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

До преступлений мужчина вел непримечательную жизнь – получил среднее высшее образование, отслужил в армии, женился. В качестве жертв Шипилов выбирал молодых женщин. На своих жертв он нападал в укромных и тихих местах, после чего жестоко избивал, грабил и насиловал.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина на отказ перевести его в колонию ближе к Москве. На данный момент пожизненно осужденный за серию убийств отбывает наказание в "Полярной сове" – одной из самых северных в России.