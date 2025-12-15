15 декабря, 19:14Происшествия
Суд продлил принудительное лечение некрополисту Москвину
Фото: телеграм-канал SHOT
Суд в Нижнем Новгороде продлил на полгода принудительное лечение некрополисту Анатолию Москвину, передает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.
Заседание прошло в закрытом режиме.
"Суд продлил Москвину принудительные меры медицинского характера на шесть месяцев", – сказала собеседница агентства.
Москвин был осужден в 2012 году за надругательство над телами умерших. Мужчина раскапывал на территории Нижегородской и Московской областей могилы девочек в возрасте от 3 до 12 лет, извлекал тела и делал из них мумии.
При обыске у него дома было обнаружено более 20 тел. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Позднее врачи направили в суд ходатайство о переводе некрополиста на амбулаторное лечение. Однако спустя время медики отозвали свое обращение в связи с ухудшением здоровья Москвина.
Спустя время СМИ также писали, что медучреждение, где находится Москвин, готовило документы о его выписке. Тем не менее Ленинский районный суд Нижнего Новгорода опроверг информацию о получении соответствующих бумаг.