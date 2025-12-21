Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 08:49

Шоу-бизнес

ВС РФ счел недостаточным заблуждение Долиной для отмены сделки при продаже квартиры

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Заблуждение певицы Ларисы Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст Верховного суда России по жалобе покупательницы недвижимости Полины Лурье.

В тексте указано, что не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть при отсутствии которого сторона, разумно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе. К обстоятельствам, заблуждение относительно которых считается существенным, относятся ошибки в документах, сомнения в самом предмете сделки или в отношении лица, с которым она заключается.

В 2024 году мошенники убедили Долину продать ее квартиру, а затем перевести средства от сделки и другие деньги на "безопасный счет".

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Его расследование завершилось в июле 2025-го. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Позже певица смогла оспорить сделку о продаже недвижимости Лурье, и за Долиной сохранилось право собственности. Однако после этого она подверглась массовому хейту.

Спустя время в Верховный суд поступила жалоба по иску Долиной к Лурье. ВС пересмотрел дело, признав право собственности на квартиру за Лурье. В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной.

Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика