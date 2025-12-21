ВС РФ счел недостаточным заблуждение Долиной для отмены сделки при продаже квартиры

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Заблуждение певицы Ларисы Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст Верховного суда России по жалобе покупательницы недвижимости Полины Лурье.

В тексте указано, что не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть при отсутствии которого сторона, разумно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе. К обстоятельствам, заблуждение относительно которых считается существенным, относятся ошибки в документах, сомнения в самом предмете сделки или в отношении лица, с которым она заключается.

В 2024 году мошенники убедили Долину продать ее квартиру, а затем перевести средства от сделки и другие деньги на "безопасный счет".

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Его расследование завершилось в июле 2025-го. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Позже певица смогла оспорить сделку о продаже недвижимости Лурье, и за Долиной сохранилось право собственности. Однако после этого она подверглась массовому хейту.

Спустя время в Верховный суд поступила жалоба по иску Долиной к Лурье. ВС пересмотрел дело, признав право собственности на квартиру за Лурье. В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной.