Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 21 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с небольшими осадками прогнозируется в Москве в воскресенье, 21 декабря. На дорогах местами возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

На следующей неделе в столице появится снежный покров. Так, 22 и 23 декабря в столице ожидается небольшой снег, которого будет достаточно для формирования снежного покрова, однако его высота окажется незначительной.

Синоптики ожидают, что декабрь в Москве завершится дефицитом осадков. По данным специалистов, с начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы.