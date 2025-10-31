Количество жертв "ангарского маньяка" достигло 91

Фото: ТАСС/EPA/DMITRY DMITRIYEV

Число доказанных жертв серийного убийцы Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", достигло 91. Завершено расследование еще одного уголовного дела, возбужденного в 2008 году после обнаружения тел двух женщин, сообщило СУ Следственного комитета России по Иркутской области.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", – уточнили в СК.

По данным следствия, в августе 2008 года Попков остановился на Московском тракте в Ангарске для замены пробитого колеса. На месте он столкнулся с двумя незнакомыми ему 27-летними женщинами. Между ними возник конфликт из-за того, что Попков посчитал их находящимися в состоянии наркотического опьянения.

Согласно материалам дела, во время ссоры, пока одна из жертв находилась в салоне его автомобиля, обвиняемый накинул на шею второй женщины веревку и задушил ее. После того как он убедился в смерти первой жертвы, Попков вывел из автомобиля вторую женщину и лишил ее жизни аналогичным способом.

Отмечается, что в 2008 году расследование было приостановлено в связи с неустановленным виновным. Раскрыть преступление удалось в рамках системной работы по пересмотру нераскрытых дел прошлых лет, учитывая идентичность почерка маньяка.

В СК подчеркнули, что Попков полностью признал вину и находится под стражей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее "ангарского маньяка" обвинили в убийстве еще одной женщины в 2011 году. По версии следствия, он избил свою жертву в парке, нанес ей удары топором, а затем, чтобы скрыть преступление, сжег тело в заброшенной башне. Уголовное дело по этому обвинению было направлено в суд.

Попков, действовавший с 1992 по 2010 год, признан виновным в серии убийств. Его жертвами были преимущественно женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Преступления совершались на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и прилегающих районов. По приговору суда он отбывает пожизненное лишение свободы.