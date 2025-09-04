"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени

Фото: РИА Новости/Алексей Панов

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин при рассмотрении заявления о переводе из колонии "Полярная сова" в более близкую к Москве пожаловался на потерю времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

"Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени – нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения моих болезней", – говорится в дополнениях Пичушкина к иску.

Как сообщалось ранее, "Битцевский маньяк" просил перевести его из "Полярной совы" ближе к Москве, а также взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные им "глубокие морально-нравственные страдания". Также он жаловался, что страдает из-за сложных климатических условий.

Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в иске. После этого осужденный подал апелляционную жалобу. Однако медики не нашли противопоказаний для нахождения "Битцевского маньяка" в колонии, где он отбывает пожизненный срок.

Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. Главным образом убийства происходили в Битцевском лесу Москвы. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От его рук пострадали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, страдавшие от психических расстройств.

