Суд вынес приговор "ангарскому маньяку" за убийство в 2011 году

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Суд приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова, ранее осужденного на пожизненный срок, к 9,5 года лишения свободы за убийство в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", – говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2011 года Попков встретил в местном парке "Современник" ранее ему незнакомую 36-летнюю женщину и по незначительному поводу вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем топором нанес ей множественные удары по голове.

После совершенного преступления Попков переместил тело погибшей в нежилое кирпичное строение в парке, облил тело горючей жидкостью и поджег, покинув место происшествия. Свою вину в совершении преступления маньяк признал, написав явку с повинной.

Ранее Попков признал вину в убийстве еще двух женщин. Уголовное дело по факту обнаружения их тел возбудили еще в 2008 году, но предварительное следствие было приостановлено. Его удалось возобновить и установить причастность "ангарского маньяка" к убийству.

Таким образом, общее число жертв достигло 89, еще на троих Попков совершил покушение. Он убивал в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Жертвами в основном были женщины в возрасте от 16 до 40 лет.

