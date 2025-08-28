"Ангарский маньяк" признался в убийстве еще двух женщин

Фото: ТАСС/EPA/DMITRY DMITRIYEV

"Ангарский маньяк" Михаил Попков признал вину в убийстве еще двух женщин, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии СК, обвиняемый в августе 2008 года на Московском тракте в Ангарске, около поворота с федеральной трассы М-53 к электромеханическому заводу, встретил двух ранее не знакомых ему 27-летних женщин. Между ними произошел конфликт.

Пока одна из девушек находилась в салоне авто, Попков напал на другую, уведя ее в лесной массив и задушив веревкой. Затем он вернулся в автомобиль и убил вторую женщину аналогичным способом.

Уголовное дело по факту обнаружения двух тел возбудили еще в 2008 году, но предварительное следствие было приостановлено из-за неустановления лица, совершившего преступление. Расследование удалось возобновить и установить причастность Попкова к убийству.

Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство"), он полностью признал свою вину. При этом "Ангарский маньяк" на время разбирательства останется в Иркутском СИЗО, добавили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Общее число жертв "Ангарского маньяка" достигло 89, еще на троих он совершил покушение, уточняет ТАСС со ссылкой на СК. Жертвами стали 88 женщин и мужчина, которого Попков убил, когда работал таксистом.

Ранее мужчину обвинили в убийстве еще одной женщины. По версии следствия, в 2011 году он встретил ее в парке Ангарска "Современник". Попков вступил с ней в конфликт, избил ее и ударил топором по голове. Для сокрытия преступления мужчина спрятал тело в кирпичную башню и поджег его.

"Ангарский маньяк" совершал убийства в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Жертвами в основном были женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Попков приговорен к пожизненному заключению.

