Медики не выявили у Пичушкина препятствий для пребывания в "Полярной сове"
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Медико-санитарная часть колонии "Полярная сова" не нашла противопоказаний для нахождения "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина в колонии, где он отбывает пожизненный срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы, к которым журналисты получили доступ.
Врачи пришли к выводу, что состояние здоровья осужденного не препятствует отбыванию наказания в условиях Крайнего Севера.
Ранее Пичушкин просил перевести его из "Полярной совы" ближе к Москве, а также взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные им "глубокие морально-нравственные страдания".
Также он жаловался, что страдает из-за сложных климатических условий. Позже Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в иске. После этого осужденный подал апелляционную жалобу.