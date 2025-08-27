Форма поиска по сайту

27 августа, 08:40

Происшествия

Медики не выявили у Пичушкина препятствий для пребывания в "Полярной сове"

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Медико-санитарная часть колонии "Полярная сова" не нашла противопоказаний для нахождения "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина в колонии, где он отбывает пожизненный срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы, к которым журналисты получили доступ.

Врачи пришли к выводу, что состояние здоровья осужденного не препятствует отбыванию наказания в условиях Крайнего Севера.

Ранее Пичушкин просил перевести его из "Полярной совы" ближе к Москве, а также взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные им "глубокие морально-нравственные страдания".

Также он жаловался, что страдает из-за сложных климатических условий. Позже Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в иске. После этого осужденный подал апелляционную жалобу.

