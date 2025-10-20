В Сети появилось первое интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы

Фото: телеграм-канал SHOT

В Сети появилось первое интервью 59-летнего некрополиста Анатолия Москвина, которого обвинили в надругательстве над телами умерших девочек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что видео было снято около года назад пациентом той же психиатрической больницы, где находится Москвин. В ходе беседы некрополист признал, что у него была коллекция кукол, которые он делал из тел умерших детей. Говоря об этом, мужчина указал, что "споткнулся по жизни", и объяснил свои действия тем, что хотел ребенка.

Авторы телеграм-канала ранее отмечали, что в ноябре мужчину планировали выписать из психбольницы. При этом, по данным журналистов, состояние здоровья Москвина за последний год ухудшилось. В частности, он практически не ходит, его речь замедлилась. В связи с этим после завершения принудительного лечения некрополиста якобы переведут на амбулаторное лечение в психоневрологический интернат.

При этом издание уточнило, что, если кто-то из родственников мужчины захочет взять его под опеку, Москвин сможет покидать территорию интерната в сопровождении. Сам злоумышленник в рамках данного интервью рассказал, что опекунство может оформить его "невеста", на которую он якобы переписал свою квартиру после задержания.

Помимо этого, Москвин заявил, что в Нижнем Новгороде действуют сатанисты и ведьмы, которые тоже выкапывали из могил тела детей. Отмечается, что эти сведения были изучены следователями после задержания мужчины в 2011 году, но они не подтвердились.

Некрополист был осужден в 2012 году за надругательство над телами умерших. Мужчина на протяжении долгого времени раскапывал на территории Нижегородской и Московской областей могилы девочек в возрасте от 3 до 12 лет, извлекал тела и делал из них мумии, которые хранил у себя в квартире.

Москвин разговаривал с куклами и устраивал для них праздники. При обыске у него дома было обнаружено более 20 мумий. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

После врачи направили в суд ходатайство о переводе некрополиста на амбулаторное лечение. По их мнению, пациент находился в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Однако спустя время медики отозвали свое ходатайство из-за ухудшения здоровья Москвина.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода также опроверг информацию о получении документов о выписке некрополиста из психиатрической больницы. В настоящее время Москвин продолжает лечение в медучреждении.