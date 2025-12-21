Умер российский композитор Геннадий Белов

Фото: vk.com/composersspb

Композитор, заслуженный деятель искусств РФ Геннадий Белов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает союз композиторов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что Белов ушел из жизни 19 декабря, причины смерти не уточняются. Союз композиторов выразил глубокие соболезнования близким и друзьям Белова. О месте прощания и времени похорон будет сообщено позже.

Белов окончил в 1961 году Ленинградскую консерваторию по классу композиции В. Н.Салманова, а в 1964 году он завершил аспирантуру под руководством композитора Дмитрия Шостаковича.

С 1966 года Белов работал преподавателем по классу полифонии в Ленинградской консерватории, а также профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров. Он также является автором множества опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, камерных сочинений. Кроме того, Белов был лауреатом международных композиторских конкурсов.