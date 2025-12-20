20 декабря, 13:27Культура
Умер народный артист РФ Анатолий Лобоцкий
Фото: ТАСС/Елена Никитченко
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкое окружение артиста.
"Это сегодня (20 декабря. – Прим. ред.) случилось", – сказал собеседник агентства.
Причиной смерти Лобоцкого стала продолжительная болезнь. Ранее у актера обнаружили быстрорастущую опухоль.
Лобоцкий родился в 1959 году в Тамбове. Он окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС).
После обучения Лобоцкий работал в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
Артист снялся в десятках кино и сериалов. Массовому зрителю он известен по работам "Молодежка", "Адмирал", "Зависть богов", "Калашников" и другие. Также Лобоцкий сыграл множество ролей в спектаклях.