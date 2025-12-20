Умер народный артист РФ Анатолий Лобоцкий

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкое окружение артиста.

"Это сегодня (20 декабря. – Прим. ред.) случилось", – сказал собеседник агентства.

Причиной смерти Лобоцкого стала продолжительная болезнь. Ранее у актера обнаружили быстрорастущую опухоль.

Лобоцкий родился в 1959 году в Тамбове. Он окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС).

После обучения Лобоцкий работал в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Артист снялся в десятках кино и сериалов. Массовому зрителю он известен по работам "Молодежка", "Адмирал", "Зависть богов", "Калашников" и другие. Также Лобоцкий сыграл множество ролей в спектаклях.