16 декабря, 21:45

Церемония прощания с композитором Оганезовым прошла в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Церемония прощания с народным артистом России, пианистом и композитором Левоном Оганезовым прошла в городе Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк, передает ТАСС.

Отмечается, что на церемонии присутствовали близкие семьи.

Оганезов будет похоронен на кладбище Кенсико в городе Вальхалла. Там также находится могила композитора Сергея Рахманинова.

Пианист скончался на 85-м году жизни 13 декабря. Причиной его смерти стал рак почки. Дочь музыканта Мария отметила, что ее отец боролся с онкологией долгое время.

Оганезов сотрудничал со многими известными артистами, включая Клавдию Шульженко, Валентину Толкунову, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова и других. Он также являлся соведущим многих телевизионных программ.

Умер пианист и композитор Левон Оганезов

