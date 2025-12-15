15 декабря, 20:08Культура
Причиной смерти композитора Оганезова стал рак почки
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Причиной смерти народного артиста России, советского и российского пианиста и композитора Левона Оганезова стал рак почки, сообщает aif.ru.
Информацию о заболевании подтвердила дочь музыканта Мария. Она отметила, что ее отец боролся с онкологией долгое время.
Оганезов умер на 85-м году жизни 13 декабря. Он сотрудничал со многими известными артистами, включая Клавдию Шульженко, Валентину Толкунову, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова и других.
Он также являлся соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" и "Жизнь прекрасна".
Церемония прощания с композитором пройдет во вторник, 16 декабря, в Нью-Йорке. Желающие смогут посетить траурное мероприятие с 11:00 по местному времени.