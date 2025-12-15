Форма поиска по сайту

15 декабря, 08:24

Культура

Прощание с композитором Левоном Оганезовым состоится в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Церемония прощания с советским и российским пианистом, композитором Левоном Оганезовым пройдет во вторник, 16 декабря, в Нью-Йорке. Об этом сказано на его странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Желающие смогут посетить траурное мероприятие с 11:00 по местному времени (19:00 по московскому. – Прим. ред.). Прощание будет организовано в похоронном бюро Баллард-Дюранд.

"Похороны и погребение. Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595", – сказано в сообщении.

Оганезов умер на 85-м году жизни 13 декабря. На протяжении долгого времени композитор боролся с онкологией.

Музыкант сотрудничал со многими известными артистами, включая Клавдию Шульженко, Валентину Толкунову, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова и других. Он также являлся соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" и "Жизнь прекрасна".

Кроме того, Оганезов исполнил роли в фильмах "След дождя" и "Ключ от спальни". В качестве актера участвовал и в спектакле Московского театра сатиры "Прощай, конферансье!". Он был удостоен звания лауреата премии "Золотой Остап" за юмор в музыке. Кроме того, Оганезов признан заслуженным и народным артистом России.

