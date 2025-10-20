Актер Анатолий Лобоцкий прокомментировал новости об онкологии

У актера Анатолия Лобоцкого обнаружили быстрорастущую опухоль, сообщили СМИ. Подробности состояния здоровья артиста – в материале Москвы 24.

"Самочувствие терпимое"

Народный артист России, актер Анатолий Лобоцкий обратился за медицинской помощью из-за болей в области груди. В ходе обследования врачи обнаружили у 66-летней звезды "Молодежки" быстрораспространяющуюся опухоль, сообщил телеграм-канал Mash.

Позже актер прокомментировал новости о своем здоровье изданию "Стархит", но от подробностей отказался.





Анатолий Лобоцкий актер, народный артист России Я никаких комментариев по поводу своего здоровья давать не собираюсь. Что там распространяется, не знаю. Самочувствие терпимое, насколько это может быть в 66 лет.

По данным СМИ, еще в начале 2024 года актер перенес операцию по удалению части легкого из-за периферического рака, однако теперь болезнь якобы поразила и другие органы. Отмечается, что сейчас Лобоцкий проходит курс лечения и находится под постоянным наблюдением специалистов.

При этом в конце прошлого года в прессе появилась информация, что у актера серьезные проблемы с горлом и голосом, а медики запретили ему курить на фоне обострившихся недугов. Однако журналист и одноклассник знаменитости Андрей Юдин рассказывал "Экспресс-газете", что звезда "Молодежки" лишь "приболел".

"Я общался с Толиком месяц назад. Он сказал, что приболел, но в целом был бодр. Нынешнее холодное время года – непростое для организма. Если бы у Анатолия было что-то серьезное, он бы мне сказал", – раскрыл Юдин.

При этом поклонники отметили, что как раз в конце прошлого года актер начал реже появляться на театральной сцене.

Однако Лобоцкий не прекращает свою творческую карьеру. В этом году вышло несколько проектов с его участием, в том числе сериал "Чудо-доктор", где Лобоцкий сыграл одну из центральных ролей, а компанию ему на съемочной площадке составили Артем Ткаченко и Мария Порошина. Помимо этого, актер задействован в спектаклях Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Личная жизнь и карьера

Фото: legion-media.com/Persona Stars/024 (Анатолий Лобоцкий и Юлия Рутберг)

За плечами актера не только яркая карьера, но и насыщенная личная жизнь. Лобоцкий познакомился с первой супругой Надеждой Смирновой еще в студенческие годы. Они стали родителями сына Станислава, но брак оказался недолгим, и вскоре пара развелась.

После первого развода у артиста начался роман с однокурсницей, актрисой Еленой Мольченко. По ее словам, примерно в то же время он успел фиктивно жениться и развестись ради столичной прописки. После окончания учебы в ГИТИСе оба поступили в Театр имени Маяковского. Там актер увлекся партнершей по спектаклю "Леди Макбет Мценского уезда" Натальей Гундаревой, и вскоре отношения с Мольченко подошли к концу.

"Лобоцкий в любви, как настоящий гроссмейстер, умудрялся играть одновременно на нескольких досках: одну бросил, другую любит, третья от него беременна, на четвертой женат ради прописки, на пятую надеется в смысле карьеры. Причем каждая партнерша была уверена, что в этой игре победит именно она", – заявила в одном из интервью Мольченко.

Вскоре Лобоцкий вновь женился. Тогда избранницей актера стала девушка по имени Наталья, не имеющая отношения к актерской профессии. У пары родилась дочь Анна, но это не укрепило союз. Они развелись, а Анатолий нашел новый объект симпатии – модель и телеведущую Ольгу Ибрагимову. Анатолий женился вновь, Ольга родила сына, однако супруги разошлись, когда он еще был маленьким.

Последней официальной женой Лобоцкого стала актриса Юлия Рутберг, однако и эти отношения со временем изжили себя и завершились разводом. Позже в интервью изданию WomanHit актер признавался, что больше всего в жизни ценит свободу.





Анатолий Лобоцкий актер, народный артист РФ Только моя свобода весьма приблизительно зависит от того, женат я или нет. Женщины пытались меня перевоспитывать. Но, как мне кажется, я из породы не особо поддающихся, даже, можно сказать, не поддающихся людей.

В 2013-м году появились слухи, что Лобоцкого и его партнершу по постановке "Таланты и поклонники" Ирину Пегову связывают близкие отношения. Однако сплетни не подтвердились.



Анатолий Лобоцкий начал выступать на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского по приглашению режиссера Андрея Гончарова, на курсе которого учился в ГИТИСе. Изначально артист играл в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда", "Жертва века" и других. Лобоцкий стал широко известен после главной роли в кинофильме "Зависть богов" в 2000 году. На его счету также участие в успешных проектах "На углу у Патриарших", "Адмиралъ", "Калашников", "Молодежка" и других.

