06 января, 13:58

Политика

Госдеп США на русском призвал "не играть в игры с Трампом"

Фото: whitehouse.gov

Госдепартамент США разместил в соцсети Х публикацию на русском языке, в которой сказано, что с американским лидером Дональдом Трампом лучше "не играть в игры".

"Это наше (западное. – Прим. ред.) полушарие", – уточняется в посте.

Помимо этого, ведомство на русском языке указало, что глава Белого дома является "человеком дела".

К публикации была прикреплена черно-белая фотография, на которой представлен сидящий за столом Трамп и госсекретарь США Марко Рубио, который стоит рядом с американским президентом со скрещенными руками.

Надпись на русском языке находилась под изображением. Ее выделили красным жирным шрифтом. При этом аналогичное обращение было переведено на фарси (персидский язык. – Прим. ред.) и размещено в иранском аккаунте Госдепартамента США.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей сообщал, что США, Россия и Китай могут разделить мир на сферы влияния. По его мнению, мировой порядок в настоящее время перестраивается. В связи с этим он предположил, что США будут во главе Америки, Россия – Евразии, а Китай – Азии.

Европа же, как заявил аргентинский лидер, не в состоянии претендовать ни на какое лидерство в мире. Милей также считает, что страны Латинской Америки должны быть союзниками Штатов. Именно поэтому он назвал Аргентину главным партнером американцев в западном полушарии.

политиказа рубежом

