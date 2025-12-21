Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Виктор Орбан сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. С таким заявлением он выступил на встрече с активистами партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", пишет РИА Новости.

"Конечно, есть "великие" европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать – например, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь Кае Каллас это, конечно, удастся", – с иронией сказал Орбан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными слова Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран. Захарова подчеркнула, что в России хорошо знают историю и помнят, сколько раз и кто нападал.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Каллас "подарком для мира", который помог понять суть европейских бюрократов.