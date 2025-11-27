Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила вызвать санитаров для главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Таким образом Захарова отреагировала на слова Каллас о нападениях России за последний век.

Глава Евродипломатии заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала более чем на 19 стран. Причем, по словам Каллас, на некоторые страны было совершено сразу 3 или даже 4 нападения.

"Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США (Марко. – Прим. ред.) Рубио с ней встречаться – это небезопасно", – отметила Захарова.

Дипломат также обратилась к Каллас с просьбой рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства.

По информации СМИ, Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каей Каллас, касающихся вопросов украинского урегулирования. Администрация американского президента Дональда Трампа игнорирует Каллас из-за ее сложных отношений с нынешними властями США.

Ранее глава Евродипломатии заявила, что мирный план по Украине должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России. Кроме того, политик выразила недовольство расходами РФ на оборону, усмотрев в этом угрозу для Европы.