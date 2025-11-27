Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 23:59

Политика

Захарова попросила вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях РФ

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила вызвать санитаров для главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Таким образом Захарова отреагировала на слова Каллас о нападениях России за последний век.

Глава Евродипломатии заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала более чем на 19 стран. Причем, по словам Каллас, на некоторые страны было совершено сразу 3 или даже 4 нападения.

"Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США (Марко. – Прим. ред.) Рубио с ней встречаться – это небезопасно", – отметила Захарова.

Дипломат также обратилась к Каллас с просьбой рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства.

По информации СМИ, Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каей Каллас, касающихся вопросов украинского урегулирования. Администрация американского президента Дональда Трампа игнорирует Каллас из-за ее сложных отношений с нынешними властями США.

Ранее глава Евродипломатии заявила, что мирный план по Украине должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России. Кроме того, политик выразила недовольство расходами РФ на оборону, усмотрев в этом угрозу для Европы.

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

Читайте также


политика

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика