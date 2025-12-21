21 декабря, 08:16Происшествия
Пожарные вывели 10 человек из горящего здания во Владивостоке
Пожарные вывели 10 человек из горящего административного здания на Пограничной улице во Владивостоке, сообщила пресс-служба главка МЧС России по Приморскому краю.
По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 11:56 по местному времени (04:56 по московскому. – Прим. ред.). К моменту прибытия огнеборцев горели электрические кабели на фасаде здания. Возгоранию присвоен повышенный 2 ранг, тушение продолжается.
Ранее возгорание зафиксировали в жилом доме на Первомайской улице в Москве. На 15-м этаже вспыхнули личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, спасатели эвакуировали 20 человек.
Пострадавших нет. Спустя время огонь потушили.
