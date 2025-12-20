20 декабря, 15:33Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на Первомайской улице Москвы
Фото: Москва 24
На Первомайской улице Москвы произошел пожар в квартире на пятнадцатом этаже многоэтажного жилого здания, сообщает телеграм-канал столичного МЧС.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на востоке Москвы. <...> Люди самостоятельно покидают помещения", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Дептранса Москвы, в связи с пожаром перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее пожар произошел в 15-этажном общежитии на Профсоюзной улице Москвы. Люди успели эвакуироваться из помещений до того, как прибыли пожарные.
До этого пожар произошел на втором этаже ресторана в подмосковном поселке Тучково под Рузой. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.