Пожар произошел в жилом доме на Первомайской улице Москвы

Фото: Москва 24

На Первомайской улице Москвы произошел пожар в квартире на пятнадцатом этаже многоэтажного жилого здания, сообщает телеграм-канал столичного МЧС.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на востоке Москвы. <...> Люди самостоятельно покидают помещения", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Дептранса Москвы, в связи с пожаром перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее пожар произошел в 15-этажном общежитии на Профсоюзной улице Москвы. Люди успели эвакуироваться из помещений до того, как прибыли пожарные.

До этого пожар произошел на втором этаже ресторана в подмосковном поселке Тучково под Рузой. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.