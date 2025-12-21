Самая низкая температура на Земле была зафиксирована в Якутии

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Наиболее низкие температуры на Земле 20 декабря были зафиксированы в Покровске, на метеостанции Сухана и в селе Крест-Хальджай – все они находятся в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Покровске температура находилась на уровне минус 51,7 градуса, на метеостанции Сухана в Оленекском районе Якутии – минус 49,4 градуса, в селе Крест-Хальджай – минус 48,7 градуса.

В то же время рейтинг самых жарких мест планеты заняли Австралия и Южно-Африканская Республика (ЮАР). В австралийском Телфере воздух прогрелся до 44,1 градуса, а в аэропорту Сиднея – до 46,2 градуса. В свою очередь, в южно-африканском Апингтоне была зафиксирована температура плюс 39,2 градуса.

Ранее сообщалось, что самый короткий световой день в России ожидается 21 декабря в Полярных Зорях Мурманской области. Светлая часть суток продлится всего 18 минут и станет самой непродолжительной среди всех российских городов.

При этом наибольшая продолжительность светового дня будет в самом южном городе России – дагестанском Дербенте. Здесь Солнце будет видно на протяжении 9 часов 7 минут.