Собянин утвердил проект планировки новой трассы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Он пройдет от улицы от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Протяженность участка, рассчитанного на три полосы движения по основному ходу, составит около 6 километров. На нем возведут два путепровода и мост через реку Десна. К набережной поведут лестничные сходы, отметил мэр.

Кроме того, проведут реконструкцию Нововатутинского проспекта. Специалисты организуют съезды и заезды с проектируемой магистрали на Нововатутинский проспект, а также съезд и заезд на 1-ю и 3-ю Нововатутинские улицы.

Также планируется построить элементы транспортной развязки на пересечении с планируемой магистралью Мамыри – Пенино – Шарапово со съездами в сторону шоссе Ракитки, улицы Александра Печерского, деревни Кончеево и Калужского шоссе, уточнил градоначальник.

"Будет реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть, включая проектируемые проезды № 8937 и № 8064", – добавил Собянин.

По его словам, все это улучшит транспортную доступность для жителей районов Троицк и Филимонковский, а также обеспечит удобный подъезд к будущей станции "Кедровая" Троицкой линии метро.

Он подчеркнул, что в дальнейшем проектируемый участок станет частью новой поперечной магистрали в ТиНАО, которая соединит Киевское шоссе, магистрали Саларьево – Московский – Марьино и Мамыри – Пенино – Шарапово, Калужское шоссе и Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево. Завершение работ по строительству магистрали запланировано на 2029 год.

Между тем строительство 150-метрового путепровода над путями МЦД-2 завершено на 70%. Его длина составит 150 метров, а ширина – 24 метра. На путепроводе сделают четыре полосы для движения автомобилей, по две в каждом направлении.