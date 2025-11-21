Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 13:16

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2026 году в Москве будет завершена реализация одного из крупнейших дорожных проектов: трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом Сергей Собянин рассказал в канале в МАХ.

"Она стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, дублером юго-западной и южной части МКАД", – напомнил мэр.

По его словам, после завершения работ магистраль соединит пять вылетных направлений: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. При этом общая протяженность трассы, включая Внуковское шоссе, составит 26,6 километра.

К сегодняшнему дню специалисты открыли участок от Боровского шоссе до улицы Поляны и приступили к строительству финальной части от улицы Поляны до Варшавского шоссе. На нем планируется возвести и реконструировать более 14 километров дорог, включая тоннель, эстакаду-съезд и два путепровода, которые пройдут над путями МЦД-2.

Кроме того, для удобства пешеходов там будут созданы шесть подземных и три надземных перехода, обратил внимание градоначальник.

Ожидается, что новая трасса также будет интегрирована с Московским скоростным диаметром (МСД), а движение по связке между магистралями откроют одновременно с завершением пятого участка трассы – от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Ранее стало известно, что на западе Москвы появится еще одна новая платная трасса. Она свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Строительство магистрали планируется завершить в течение 4 лет. Проект предусматривает возведение эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку и других инженерных сооружений.

"Новости дня": почти 300 км дорог построят в Москве в ближайшие годы

Читайте также


мэр Москвытранспортстроительство

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика