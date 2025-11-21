Собянин рассказал о строительстве дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2026 году в Москве будет завершена реализация одного из крупнейших дорожных проектов: трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом Сергей Собянин рассказал в канале в МАХ.

"Она стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, дублером юго-западной и южной части МКАД", – напомнил мэр.

По его словам, после завершения работ магистраль соединит пять вылетных направлений: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. При этом общая протяженность трассы, включая Внуковское шоссе, составит 26,6 километра.

К сегодняшнему дню специалисты открыли участок от Боровского шоссе до улицы Поляны и приступили к строительству финальной части от улицы Поляны до Варшавского шоссе. На нем планируется возвести и реконструировать более 14 километров дорог, включая тоннель, эстакаду-съезд и два путепровода, которые пройдут над путями МЦД-2.

Кроме того, для удобства пешеходов там будут созданы шесть подземных и три надземных перехода, обратил внимание градоначальник.

Ожидается, что новая трасса также будет интегрирована с Московским скоростным диаметром (МСД), а движение по связке между магистралями откроют одновременно с завершением пятого участка трассы – от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Ранее стало известно, что на западе Москвы появится еще одна новая платная трасса. Она свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Строительство магистрали планируется завершить в течение 4 лет. Проект предусматривает возведение эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку и других инженерных сооружений.