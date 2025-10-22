В Москве завершили основные работы по ремонту участка Киевского шоссе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по ремонту участка Киевского шоссе с 20-го по 41-й километр. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что ранее ремонт на данном участке проводился в 2021 году. Истек гарантийный срок покрытия, а интенсивное движение привело к образованию локальных разрушений и колейности, что негативно влияло на безопасность движения.

Ремонтные работы проводили в ночное время в несколько этапов и с частичным ограничением движения. Сначала рабочие сняли старое покрытие, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого был уложен новый асфальт. Для укладки дорожного покрытия специалисты изготовили около 140 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

В ближайшее время планируется нанесение более 60 тысяч квадратных метров разметки.

Ранее асфальт обновили на участке Каширского шоссе. Было отремонтировано более 320 тысяч квадратных метров дороги на участке от Каширского тоннеля до улицы Маршала Захарова и участке дублера магистрали.

