Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За 10 лет в столице благоустроили около 450 объектов транспорта, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"На смену узким дорожкам повсеместно приходят удобные тротуары. Хаотичная парковка сменяется организованными парковочными пространствами. Появляются современные фонари, лавочки и озелененные места отдыха", – указал он.

В планах на этот год благоустройство свыше 40 объектов общей площадью более 350 гектаров, включая станции метро, МЦД, московские городские вокзалы и другие территории, поделился градоначальник.

Он напомнил, что в прошлом году у станции МЦД-4 Кусково появились новые подходы и подъезды для быстрой пересадки с наземного транспорта. На улице Новотетерки и на 2-й Владимирской улице были расширены тротуары, разбит газон и обновлено дорожное покрытие, также там появились современные фонари и остановочные павильоны. В 2025 году здесь же, на улице Новотетерки, обустроен спортивный кластер с памп-треком, скейт-парком, площадками для стритбола и волейбола.

У метро "Сокольники" появился транзитный сквер, расположенный между 5-й Сокольнической улицей и улицей Матросская Тишина. Там создали прогулочные дорожки, установили парковую мебель и перголы с качелями, а также разбили газон. Поздней осенью здесь высадят липы, сирень и многолетние растения, а также создадут живую изгородь из кизильника.

Кроме того, специалисты обустроили пешеходную зону от жилой застройки к станции метро "Аэропорт Внуково". Здесь возвели регулируемый переход через Боровское шоссе, починили тротуары и подъезды к жилым зданиям, обустроили газон и установили новые фонари.

"Скоро завершим благоустройство Центрального парка", – сказал Собянин.

Еще одно общественное пространство появилось у метро "Отрадное" – там были созданы зеленые зоны и установлены перголы с качелями. Скверы благоустроили на улице Хачатуряна и на улице Декабристов, а на углу Северного бульвара и улицы Декабристов привели в порядок третью зону отдыха, где обновили газон, поставили лавочки и освещение.

При этом на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской создали детскую и спортивную площадки. Возле многоуровневой парковки на Северном бульваре на месте пустыря обустроили террасное общественное пространство в экостиле с фонарями и деревянными скамейками на подпорной стенке.

"Поздней осенью здесь высадят разнообразные зеленые насаждения", – добавил мэр.

У станции МЦД-3 Останкино также появились удобные пешеходные маршруты, что позволяет делать комфортную пересадку между разными видами транспорта. На Новомосковской улице и в проезде Дубовой Рощи были расширены тротуары и обновлено дорожное покрытие. Также здесь заменили освещение, установили новые остановочные павильоны и обустроили автомобильные парковки.

Благоустройство продолжается и в зонах, которые прилегают к станциям МЦК и МЦД Новохохловская. Планируется, что здесь установят новое освещение, а также создадут тротуар на сваях с покрытием из террасной доски. В результате дорога к МЦД станет комфортной и безопасной.

Кроме того, удобной станет пересадка на автобусы со станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД. Здесь построят комплекс "сухие ноги", который будет состоять из пяти навесов.

"Выполнили 85% запланированных работ возле транспортного узла "Домодедовская". В зону работ вошли пространство возле метро "Домодедовская", части дублеров Каширского шоссе, Орехового бульвара, улиц Домодедовской и Генерала Белова", – поделился Собянин.

Под землю убрано почти 13 километров воздушных линий, проложено свыше 1,2 километра труб дождевой канализации, обновлено покрытие тротуаров и проездов, а старые фонари заменены на современные со светодиодными светильниками.

Также на переходах организовали контрастное освещение, рядом разбили газон, а позже высадят деревья. Специалисты также привели в порядок лестницы, дорожки, пандусы и газон вдоль дублера Каширского шоссе на территории, отделяющей магистраль от жилых домов.

Ожидается, что в ходе работ обновят 3 детские площадки, 2 спортивные площадки и еще 1 площадку для занятий воркаутом.

"На них уложат покрытия из резиновой крошки, предотвращающие травмы при падениях, и установят современное оборудование для занятий спортом и детские игровые комплексы для разного возраста", – сказал градоначальник.

Кроме того, специалисты заменят резиновое покрытие футбольного поля, расположенного у дома № 98, корпуса № 1 по Каширскому шоссе, на искусственный газон. Здесь же установят новые ворота и ограждающую сетку.

Ранее Собянин рассказывал, что в Москве завершили основные работы по благоустройству дворов. Всего в этом году необходимо было благоустроить примерно 2,4 тысячи придомовых территорий во всех округах города.

В рамках работ специалистам предстояло заменить детские и спортивные площадки, установить новые опоры освещения, обновить проезды и тротуары, а также организовать зоны тихого отдыха.

