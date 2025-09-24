Новый прогулочный маршрут по набережным появился на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки появился в Южном административном округе, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства столицы.

В 2024 году в городе привели в порядок свыше 20 километров набережных Яузы, а также провели комплексное благоустройство шести набережных Москвы-реки – Нагатинской, Новоданиловской, Даниловской, Павелецкой, Дербеневской и Шлюзовой. После работ появился новый пешеходный маршрут для прогулок, общая протяженность которого составила 11,4 километра, сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новый маршрут стал частью существующей сети прогулочных зон.

"С одной стороны он соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, образуя единую прогулочную зону, которая ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. С другой стороны – через Нагатинский затон можно прогуляться до музея-заповедника "Коломенское", – рассказали в комплексе горхозяйства.

В рамках реализации проекта специалисты убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары, обновили на них и проезжей части покрытие, установили на пешеходных переходах 145 опор контрастного освещения.

Более того, оборудовали новые остановочные павильоны, поставили навигационные стелы, сделали места отдыха со скамейками и привели в порядок 170 тысяч квадратных метров газонов и цветников. До конца ноября планируется высадить около 70 деревьев.

В ходе создания нового прогулочного маршрута также благоустроили дворы в Нагатинском Затоне. Работы провели около четырех домов на Нагатинской набережной и двух зданий на проспекте Андропова. Там заменили асфальт, сделали новые тротуары, разбили газоны и обновили детские и спортивные площадки.