В Москве выполнили основные работы по благоустройству около 2,4 тысячи дворов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершили основные работы по благоустройству около 2,4 тысячи дворовых территорий. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В рамках работ обновляется асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраиваются парковки, проводится озеленение", – сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В столице меняют и устанавливают новые архитектурные формы, в выборе дизайна которых могут поучаствовать горожане. Если пространство позволяет, размещают качели и беседки.

Также внимание уделяется детским и спортивным площадкам – на них меняют покрытие и оборудование. Кроме того, устанавливают фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками.

По желанию жителей и при наличии условий создаются зоны для выгула домашних питомцев.

Отмечается, что в Москве более 24 тысяч дворов уже привели в порядок в соответствии с утвержденным стандартом, который предусматривает создание комфортной инфраструктуры для отдыха, спорта, а также качественного освещения и благоустройства территорий.

