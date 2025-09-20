Сергей Собянин рассказал, как преображаются "Крылатские холмы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о завершении первого этапа благоустройства парка и олимпийской велотрассы на территории "Крылатских холмов".

"Эта территория долгое время находилась в упадке, а после возвращения городу она обретает новую жизнь", – отметил мэр.

По его словам, в рамках работ, которые начались в "Крылатских холмах" в 2024-м году, были обновлены малые и большие велокольца. Всего было реконструировано 88,7 тысячи квадратных метров покрытия, что сравнимо с 12 футбольными полями.

Кроме того, специалисты отремонтировали сложнейший рельеф трассы, которая возводилась с крутыми виражами и перепадами высот для Олимпиады-80. Для этого были изучены архивные документы и проведена лазерная съемка.

Во время работ особое внимание было уделено уклонам и контруклонам. Также на трассе оборудована система хронометража, которая позволит точно определить результат спортсмена, механизм оповещения и звукового оформления. В свою очередь, организованное на велокольцах видеонаблюдение поможет сделать тренировки безопасными.

Помимо этого, было проложено более 13 тысяч метров кабелей наружного освещения и электрических сетей. Не забыли специалисты и про освещение, благодаря которому теперь тренировки можно проводить в любое время суток. С учетом востребованности велоколец это позволит разгрузить пиковое время занятий, указал градоначальник.

Организованы были и зоны для отдыха и настольных игр, в том числе возведены детские и спортивные площадки. Вместе с этим началось строительство 7 некапитальных павильонов, в которых будут открыты спортивные клубы и секции, а также эколого-просветительский центр и кафе.

Кроме того, специалисты высадили около 1,4 тысячи квадратных метров цветников, проложили свыше 20 тысяч квадратных метров плодородного слоя, а для прогулок оборудовали настилы и дорожки из гранитного отсева

"Все дорожки и покрытия выполнены из экологичных водопроницаемых материалов, на детских и спортивных площадках – покрытие из древесной коры, что помогает снизить нагрузку на природную территорию", – добавил Собянин.

20 сентября в честь 45-летия Олимпиады спортсмены высадили 45 черешчатых дубов – "Дубраву велосипедных звезд". Мэр рассказал, что эти деревья росли здесь исторически. Теперь известные велогонщики вместе со строителями занимаются восстановлением флоры холмов.

Градоначальник выразил уверенность, что "Крылатские холмы" станут местом притяжения для тысяч москвичей и туристов всех возрастов.

Ранее Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству дворов в Москве. Всего в этом году необходимо было привести в порядок примерно 2,4 тысячи придомовых территорий во всех округах столицы.

В рамках работ специалистам предстояло заменить детские и спортивные площадки, установить новые опоры освещения, обновить проезды и тротуары, а также организовать зоны тихого отдыха. В общей сложности в 2025 году для благоустройства территорий было приобретено примерно 57 тысяч малых архитектурных форм.

