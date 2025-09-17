Собянин: основные работы по благоустройству дворов в этом году завершены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершены основные работы по благоустройству дворов в Москве. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Всего в этом году необходимо было благоустроить примерно 2,4 тысячи придомовых территорий во всех округах Москвы. В рамках работ специалистам предстояло заменить детские и спортивные площадки, установить новые опоры освещения, обновить проезды и тротуары, а также организовать зоны тихого отдыха.

Теперь в Дорогомилове рядом с несколькими домами на Кутузовском проспекте и неподалеку от дома № 16 на Большой Дорогомиловской улице оборудованы новые игровые комплексы, а во дворе дома № 39 на Кастанаевской улице в Фили-Давыдкове построена площадка в стиле панда-парка.

Помимо этого, в Ясеневе на Ясногорской улице специалисты возвели спортивный кластер и детские площадки, в том числе игровую зону в виде дирижабля.

В Дмитровском районе на Ангарской улице рядом с десятью домами построены детские и спортивные комплексы, а также зоны отдыха с качелями и тренажерами. В Западном Дегунине у жителей появились условия для занятий спортом и детских игр.

В общей сложности в 2025 году для благоустройства территорий было приобретено примерно 57 тысяч малых архитектурных форм: детское и спортивное оборудование, а также уличная мебель. Контракты жизненного цикла обеспечат их обслуживание в течение семи лет.

Ранее Собянин сообщил об утверждении концепции благоустройства территории, которая расположена рядом со станцией "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро.

Сперва специалисты обновят улично-дорожную сеть. Кроме того, обустроят пешеходные переходы вдоль улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Для безопасности пассажиров на прилегающей к станции территории будет организовано освещение, а для отдыха – скамейки. Помимо этого, вдоль улицы Демьяна Бедного появятся велодорожки.

