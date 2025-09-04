Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции стадиона "Металлург"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершилась комплексная реконструкция стадиона "Металлург", который расположен на Семеновской набережной. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что территория спортивного объекта ранее была передана МГТУ имени Н. Э. Баумана. Это было сделано по поручению Владимира Путина и при поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина.

В результате на месте заброшенной площадки появился спортивный кластер. Там обустроили футбольное поле, физкультурно-оздоровительный комплекс, детские и спортивные площадки. Помимо этого, специалисты создали прогулочные маршруты и провели благоустройство.

"Получился хороший подарок Бауманке к началу учебного года. У студентов уже есть новый прекрасный образовательный центр, общежитие, теперь будет и современный спортивный стадион", – подчеркнул глава города.

Он напомнил, что стадион "Металлург" возвели в начале 1920-х годов. В стенах этого объекта тренировались известные спортсмены. Среди них – легкоатлеты Георгий и Серафим Знаменские, хоккеисты Александр Якушев и Геннадий Крылов.

Помимо них, там занимались футболисты и тренеры Григорий Федотов, Константин Бесков, Валентин Гранаткин, Борис Аркадьев и Сергей Капелькин.

Также в 1990-е площадка стала домашней ареной для женской футбольной команды "Серп и Молот", которая заняла второе место на первом чемпионате СССР.

"Обновленный стадион вновь станет важной точкой притяжения студентов Бауманки, жителей Басманного района и всех любителей спорта. Уверен, инфраструктура будет востребована у москвичей", – указал мэр.

Вместе с тем он поздравил студентов университета с началом учебного года. Градоначальник пожелал им удачи и успехов, а также больших достижений в спорте.

Ранее Собянин заявил, что в Москве проходит масштабная модернизация общедоступной инфраструктуры спорта и здорового образа жизни. По его словам, в столице с 2011 года построили более 220 крупных спортивных объектов и свыше 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений.

При этом за последние годы была завершена реконструкция пяти стадионов, еще два проекта находятся в работе. Например, стадион "Локомотив" в Люблине, который построили в конце 30-х годов прошлого века на средства, выделенные Люблинским литейно-механическим заводом.

