Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве проходит масштабная модернизация общедоступной инфраструктуры спорта и здорового образа жизни. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы, в городе с 2011 года построили более 220 крупных спортивных объектов и свыше 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений.

"Отдельная важная и достаточно сложная задача – возрождение исторических спортивных объектов, сравнительно небольших стадионов, которые в советское время находились на балансе крупных предприятий. А в 90-х оказались в подвешенном состоянии", – уточнил Собянин.

По его словам, для спасения таких объектов проводится процедура передачи имущества в собственность Москвы. При этом очень часто приходится попутно отменять проекты застройки. Уже после, спустя несколько лет, специалисты могут приступать к реконструкции.

За последние годы была завершена реконструкция пяти стадионов, еще два проекта находятся в работе. Например, стадион "Локомотив" в Люблине, который построили конце 30-х годов прошлого века на средства, выделенные Люблинским литейно-механическим заводом.

В 2015 году стадион был законсервирован. В 2022 году он перешел в собственность города, после чего провели его реконструкцию. Сейчас это современный спорткомплекс с двумя тренировочными и большим игровым футбольными полями.

На стадионе также есть беговая дорожка и спортивная площадка с тренажерами. Приведены в порядок три сохранившихся здания, обустроены павильоны КПП и гараж для спецтехники.

"Пару лет назад аналогичную работу провели по восстановлению спорткомплекса "Авангард" в Перове. Его построили в 1954 году и за почти 70 лет ни разу капитально не ремонтировали. Многие сооружения находились в аварийном состоянии или были разрушены", – напомнил мэр.

В ходе работ также пришлось восстанавливать входную группу с мозаичными панно, административное здание и стадион с трибунами. Новые павильоны в восточной части спорткомплекса выполнили в цветах раннего русского авангарда – красном и белом.

Футбольное поле с подогревом можно использовать круглогодично. На беговых дорожках вокруг поля могут тренироваться легкоатлеты. Кроме того, здесь появились волейбольная, баскетбольная, бадминтонная площадки, для настольного тенниса, воркаута, а также для сдачи нормативов ГТО.

В свою очередь, в павильоне "Экстрим-центр № 1" сделали закрытый скейт-парк. Здесь можно кататься на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах. Два других павильона предназначены для кружковых занятий. В зимнее время рядом заливают каток.

"Также отремонтировали небольшую гостиницу для спортсменов, приезжающих на соревнования. "Сухой" фонтан с подсветкой – еще одна деталь обновленного стадиона, создающая хорошее настроение у детей и взрослых", – добавил Собянин.

Между тем спорткомплекс "Москвич" на Волгоградском проспекте в Текстильщиках в ходе реконструкции получил натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, систему освещения поля, новое электронное табло и медиасистему и прочее.

Стадион "Десна" в поселке Птичное перешел в собственность города в 2021 году, а в 2023 был открыт после комплексной реконструкции. Здесь обустроены зоны для активного отдыха и занятий спортом на открытом воздухе.

Также практически завершена реконструкция исторического стадиона "Металлург" в Басманном районе. Стадион был передан МГТУ имени Н. Э. Баумана, он станет домашней ареной для студентов и центром притяжения для горожан.

Реконструкцию одного из старейших стадионов Москвы – стадиона "Автомобилист" в Савеловском районе планируют завершить 2026 году. По итогам стадион станет более функциональным и комфортным для тренировок.

Рядом с футбольным полем появится трибуна на более чем 1,5 тысячи мест. Дополнительно будет выделено место под фан-сектор из модульных трибун на 150 мест. Под трибуной разместятся раздевалки, судейские, конференц-зал и медкабинет. Территорию дополнительно озеленят.

Футбольный клуб и стадион "Молния" в районе Дмитровский, в свою очередь, были основаны в 1962 году. Проект комплексной реконструкции также планируется завершить в следующем году. Будет проведен ремонт катка и бассейна, на стадионе появятся обновленные входные зоны, оснащенные современным оборудованием с кассами и турникетами.

Дополнительно построят новый центр художественной гимнастики с просторными гимнастическими залами, а также павильон для шорт-трека.

"Возрождение исторических стадионов украсит жизнь многих районов Москвы и станет отличным подарком для всех любителей спорта и здорового образа жизни", – заключил Собянин.

Как ранее рассказал глава города, первый этап благоустройства территории Олимпийского комплекса "Лужники" завершится в 2025 году. Комплекс является символом олимпийского движения и одним из центральных спортивных кластеров России. За последние годы здесь реконструировали самую главную арену, построили дворцы самбо, водных видов спорта, художественной гимнастики и многое другое.

