Собянин назвал яркие городские проекты, реализованные по просьбам москвичей

Фото: sobyanin.ru

Каждый год в Москве появляются сотни новых общественных пространств: детские и спортивные площадки, зоны для выгула и тренировки питомцев, велодорожки и беговые трассы, беседки и качели у водоемов. О наиболее интересных проектах, которые были предложены или поддержаны жителями города, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

В столице уже много лет успешно функционируют такие платформы, как "Активный гражданин", "Наш город", "Город идей" и "Электронный дом". С помощью них горожане могут предложить свои идеи и концепции.

На порталах также доступны обсуждения и голосования за понравившиеся проекты. Там же можно проинформировать о состоянии инфраструктуры мегаполиса, напомнил мэр.

Например, в районе Чертаново Центральное был проведен капитальный ремонт исторического кордодрома. По словам градоначальника, теперь пространство используется в качестве площадки для тренировок и соревнований по скоростным, гоночным и пилотажным моделям, воздушного "боя" и гонок дронов.

В досугово-просветительском корпусе проводятся групповые занятия для юниоров и спортсменов, на которых они учатся создавать и ремонтировать авиамодели.

В Северном Бутове открылся многофункциональный спортивный кластер. По словам Собянина, на старом футбольном поле специалисты обновили покрытие и установили новые трибуны, а по периметру поля проложили беговые дорожки.

Рядом возвели спорткомплекс в стиле "Русский ниндзя". Он предназначен для развития координации и ловкости. Там же установили современные силовые тренажеры под навесами, чтобы заниматься в любую погоду.

Для любителей настольного тенниса и текбола разместили столы. Также организовали пункт бесплатного проката спортивного инвентаря. Для детей оборудовали памп-трек и спортивно-игровой комплекс.

Для жителей Западного округа в детском парке "Фили" создали две биостанции, кинологическую площадку, а также обновили футбольное поле, детскую зону и спортивные тренажеры.

Преобразился и манеж для верховой езды, подчеркнул мэр. Работы включили в себя обустройство летнего кинотеатра и веревочного парка со смотровыми вышками.

В свою очередь, в Молжаниновском районе преобразили Синявинский сквер. Собянин обратил внимание, что данную инициативу поддержали на портале "Активный гражданин".

На месте пустыря, где раньше были пожарные пруды, теперь благоустроенная зона отдыха. Здесь есть спортивные и игровые площадки, места для пикников и отдыха на шезлонгах, а также площадка для выгула собак. В сквере высадили деревья, проложили дорожки и установили новые фонари. На Синявинской улице усилиями активных жителей района была создана привлекательная зона отдыха вокруг пруда.

"Жители района регулярно проводят свое свободное время в уютной зоне отдыха, любуясь красотами городского сквера", – уточнил Собянин.

Тем временем в Гагаринском районе был обновлен стадион "Пионер". В распоряжении местных горожан появились современное футбольное поле, удобные трибуны и баскетбольная площадка.

Специалисты также добавили полосу препятствий "Русский ниндзя", силовые и кардиотренажеры разного уровня сложности. Для любителей настольного тенниса и текбола установили специальные столы. Причем весь спортивный инвентарь, необходимый для занятий, можно бесплатно взять в пункте проката, обратил внимание мэр.

Еще один скейт-парк появился на улице Белозерской в районе Бибирево. Его возвели на месте старой деревянной рампы. Для юных москвичей оборудовали мини-пул рядом с большой секцией горок, а также сделали зону для игры в баскетбол.

В Митине по адресу Пятницкое шоссе, дом 23, по просьбе горожан был отремонтирован монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Там же были проведены работы по благоустройству территории: высажены деревья, разбиты цветники и газон.

Вместе с тем в сквере, расположенном между улицами Академика Лисицына и Тимирязевской в Тимирязевском районе, нашлось место для активного отдыха. Здесь можно не только гулять, но и заниматься спортом, играть с детьми и даже дрессировать домашних животных, подчеркнул глава города.

Изменения коснулись и Зеленограда. При поддержке жителей района Старое Крюково после реконструкции преобразилась "Аллея вязов". Сейчас горожане активно пользуются детской площадкой с игровым комплексом, качелями и мини-скалодромом.

Для любителей активного отдыха обустроили велодорожку, а для тех, кто предпочитает спокойный отдых, создали зоны со скамейками и обновили пешеходные дорожки.

Собянин напомнил, что внести свой вклад в благоустройство Москвы можно, оставив свое предложение на платформе "Город идей".

"Благодаря разделу "Предложить идею", где происходит беспрерывный сбор предложений жителей в разных сферах, мы реализовали уже более 3 100 идей, среди которых 43% коснулись сферы "Благоустройство", – отметил мэр.

Например, при инициативе жителей ЖК "Высоковольтный" в Отрадном прилегающая территория превратилась в уютное место для отдыха и игр. Там расширили количество детских площадок и установили на них современное игровое оборудование, подходящее для разных возрастов. Также специалисты создали закольцованные маршруты для прогулок с колясками.

Спортсмены же оценили обновленный тренажерный комплекс, воркаут и столы для настольного тенниса. Вместе с тем для питомцев появилась площадка с тренажерами для игр и дрессировки.

В районе Орехово-Борисово Южное на Гурьевском проезде после масштабного обновления появились две крупные зоны: детская и спортивная. Теперь семьи с детьми могут наслаждаться активным отдыхом и проводить время с пользой, занимаясь спортом и играя в новой зоне отдыха, уточнил Собянин.

На улице Рокотова в районе Ясенево по предложению москвичей появились новые спортивные площадки, зоны для настольного тенниса и шахмат. Жители часто собираются во дворах по вечерам, играют и общаются. Футболисты устраивают дружеские матчи, чтобы определить лучшую команду района.

Еще одна новая детская площадка, а также спортивно-игровой комплекс и зона для занятий воркаутом с тренажерами для детей и взрослых теперь доступны на улице Краснобогатырской в районе Богородское.

Благодаря программе благоустройства там же были созданы дополнительные парковочные места и проведено озеленение территории, рассказал глава города.

Также Собянин обратил внимание на экопарк "Природный", который стал новой достопримечательностью района Новые Ватутинки. По его словам, жители Троицкого и Новомосковского округов с удовольствием проводят здесь свободное время.

Помимо детской площадки, там появились пешеходные дорожки, зоны для катания на велосипедах и самокатах. Городская территория преобразилась в зеленый сквер со множеством деревьев.

В одном из жилых районов на Новоалексеевской улице в Алексеевском районе по просьбе жителей была проведена реконструкция детской площадки у дома № 23.

"Впереди еще немало интересных и полезных проектов. Вместе с москвичами мы делаем столицу лучшим городом Земли!" – заключил Собянин.

В этом году преображение общественных пространств ждет сразу несколько районов в северо-восточном округе Москвы. Среди них Южное Медведково, Бабушкинский, Отрадное и Свиблово.

Например, в сквере "Красная дорожка" появятся места для детских игр. Игровые комплексы оснастят канатными элементами, переходами, горками и домиками. Кроме того, будет продолжен начатый в прошлом году в Отрадном проект по благоустройству квартала, ограниченного Проектируемым проездом № 6185, Алтуфьевским шоссе, улицами Римского-Корсакова и Декабристов.