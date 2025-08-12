Запись в кружки на новый учебный год открылась в Московском дворце пионеров

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Московском дворце пионеров открылась запись в кружки и секции на новый учебный год. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Юных москвичей приглашают выбрать более чем из 1,6 тысячи программ по различным направлениям: техника, естественные и гуманитарные науки, медиа, технологии личностного развития, спорт и туризм, искусство, творчество и многое другое.

В частности, развить личные качества, необходимые во взрослой жизни, помогут на занятиях по финансовой грамотности, где ребятам расскажут, как заработать и куда вкладывать свои средства. Технопарк заинтересует любителей точных наук: здесь ребят ждут первые шаги в электронике и конструировании. Кроме того, дети от семи лет смогут освоить техническое, авиа- и ракетомоделирование, а также робототехнику.

Интересующихся творчеством ждут кружки по игре на музыкальных инструментах, актерскому мастерству и танцам. В дальнейшем школьники представят свои номера на городских фестивалях и конкурсах. Для родителей и детей, которые пока затрудняются с выбором, пройдут дни открытых дверей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реконструкции московских школ, которая коснулась учебного корпуса школы № 534 на юге Москвы. Мэр осмотрел итоги работ на объекте, а также поздравил с открытием корпуса учащихся и педагогов.