Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реконструкции московских школ, которая коснулась учебного корпуса школы № 534 на юге Москвы. Мэр осмотрел итоги работ на объекте, а также поздравил с открытием корпуса учащихся и педагогов.

Он обратил внимание, что в ходе реконструкции специалисты стремились придать зданию современный вид.

"Эта школа, она по большому счету еще бы 20 лет стояла и стояла. <…> Такая добротная советская школа, но морально она уже все равно устарела и требовала серьезной реконструкции", – пояснил Собянин.

Работы проводились в течение года. В результате было создано обновленное светлое пространство. Теперь в здании есть возможности не только для обучения, но и для проведения массовых мероприятий.

Директор школы Елена Шлякова высоко оценила проведенные работы.

"Считаю, что проект замечательный. Трудно представить себе, что такое может получиться", – сказала она.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что трехэтажный учебный корпус был построен еще в 1985 году. Его комплексная реконструкция была начата в мае 2024 года. Были обновлены фасад и кровля, заменены инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнена внутренняя отделка помещений. Также проведены работы по благоустройству пришкольной территории.

Кроме того, в здании обустроили универсальные и специализированные кабинеты по программе "Моя школа", современную медиатеку, многофункциональное пространство для проведения мероприятий, а также спортивный и гимнастический залы. Реконструированный корпус школы примет учеников 1 сентября.

Ранее стало известно, что готовность четырехэтажной школы в районе Внуково составляет более 75%. Она сможет принять около 1,1 тысячи учеников.

Новое учреждение будет полностью соответствовать современным стандартам качества образования. Там обустроят универсальные и специализированные учебные классы, в том числе медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы и робокласс.

