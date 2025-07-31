Социальные учреждения на севере Москвы получили девять новых зданий в управление

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Социальные учреждения в Северном административном округе (САО) получили в оперативное управление здания площадью 39 тысяч квадратных метров с января по июнь 2025 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего было передано девять объектов недвижимости, включая хозяйственные постройки.

"Новые здания школ, детских садов и медицинских центров позволят значительно улучшить качество и доступность социальных услуг для жителей САО. Они построены с учетом современных стандартов и технологий, что обеспечит их комфортную эксплуатацию", – добавил вице-мэр.

Закрепление недвижимости за учреждениями на праве оперативного управления дает возможность полноценно использовать площади, например оснащать их новым оборудованием, а также проводить ремонтные работы.

В столице социальные объекты строят как за счет бюджета по Адресной инвестиционной программе, так и с привлечением средств инвесторов, объяснила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

При строительстве объектов застройщики также возводят поликлиники, детские сады и другие учреждения.

"С начала года образовательные учреждения САО получили шесть зданий общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Также несколько объектов закрепили за организациями системы здравоохранения, а один объект передали культурно-досуговому учреждению", – подчеркнула Соловьева.

Например, для ГБУ "Саоразвитие" столица передала недвижимость в Головинском районе. Образовательные учреждения получили две технические постройки, а также два учебных корпуса в Западном Дегунине, Беговом, Войковском и Тимирязевском районах.

Ранее Ефимов рассказывал, что в первом полугодии 2025 года власти Москвы приняли решение о выделении около 184,8 гектара земли для строительства деловых и жилых объектов, а также социальных и производственных учреждений.

Привлечение новых земельных участков в экономику не только способствует развитию индивидуального жилищного строительства, транспортной и социальной инфраструктуры, но и приводит к появлению новых предприятий и рабочих мест.

