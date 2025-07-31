Более 954 тыс рабочих мест появится в столице благодаря реализации 336 проектов КРТ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Благодаря реализации 336 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится более 954 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Во всех административных округах столицы в рамках 336 проектов комплексного развития территорий на земельных участках площадью более 4,2 тысячи гектаров построят свыше 68,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 29,4 миллиона "квадратов" придется на объекты общественно-делового и производственного назначения", – отметил Ефимов.

По его словам, объем инвестиций, направленных на реализацию данных проектов, составляет 22,7 триллиона рублей. В результате в столичный бюджет должно поступить около 6,5 триллиона рублей. При этом ожидаемый бюджетный эффект может достичь почти 2 триллионов рублей в год.

Отмечается, что больше всего рабочих мест появятся в Южном, Западном и Северном административных округах. Они будут созданы на участках бывших промзон и неэффективно используемых или незастроенных территориях.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что объем недвижимости, которая предназначена для общественно-делового и производственного использования, превысит 43% от всей застройки. По его словам, это демонстрирует достижение баланса жилых и нежилых площадей при реализации проектов КРТ.

"Свыше 20 проектов КРТ, которые уже сегодня реализуют инвесторы и назначенные городом операторы, предусматривают строительство современных инновационных технопарков, где найти работу смогут в общей сложности более 122 тысяч человек", – добавил Овчинский.

Ранее в Москве в рамках шести проектов КРТ начали возводить объекты недвижимости на севере, юго-западе и юго-востоке столицы, а также в ТиНАО. Всего по проектам КРТ предполагается возвести свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. Из них 535 тысяч "квадратов" будут отданы под промышленно-производственную и общественно-деловую инфраструктуру.