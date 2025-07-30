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30 июля, 17:29

Город

Город выделит более 180 га земли для строительства производственных и соцобъектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В первом полугодии 2025 года столичные власти приняли решение о выделении около 184,8 гектара земли для строительства деловых и жилых объектов, а также социальных и производственных учреждений. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, привлечение новых земельных участков в экономику способствует не только развитию индивидуального жилищного строительства, транспортной и социальной инфраструктуры, но также появлению новых предприятий и рабочих мест.

Благодаря выделенным участкам в столице будут реализованы более 100 градостроительных проектов, включающих возведение частных домов, общественно-деловых, спортивных и производственных объектов. Общая площадь недвижимости составит около 2,2 миллиона квадратных метров, подчеркнул вице-мэр.

Участки будут предоставлены девелоперам в аренду для осуществления крупных инвестиционных проектов. Также участки будут выдаваться по итогам открытых аукционов для строительства коммерческих объектов.

При этом физические лица смогут приобрести землю для индивидуального жилищного строительства напрямую у города или через конкурентные процедуры.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что с начала текущего года ведомство выделило более 177 гектаров для 50 масштабных проектов.

По ее прогнозам, общая площадь новых объектов превысит 2,1 миллиона квадратных метров. Здания поспособствуют улучшению инфраструктуры столичных районов и позволят создать новые рабочие места.

Вместе с тем было решено провести открытые торги на пять земельных участков общей площадью почти 2 гектара. На них планируется возвести торговые, культурно-бытовые и другие коммерческие объекты, суммарная площадь которых составит около 13 тысяч квадратных метров.

При этом более 50 земельных участков площадью 5,8 гектара, предназначенных для строительства частных домов, будут включены в специальный список на портале mos.ru.

Ранее стало известно о выделении еще 7,8 гектара земли для коммерческих объектов и частных домов. Для физических и юридических лиц были подобраны 56 участков в разных округах столицы, на которых предусмотрено строительство более 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости.

Вместе с тем 6 неэффективно используемых земельных участков реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Работы по преобразованию должны коснуться территории площадью 9,53 гектара. При этом три участка из шести станут стартовыми площадками для реновации.

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