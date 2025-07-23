Шесть земельных участков будут реорганизованы в Басманном районе по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть неэффективно используемых земельных участков реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что вся информация о проекте опубликована на портале мэра и правительства столицы. Работы по преобразованию должны коснуться территории площадью 9,53 гектара.



При этом три участка из шести станут стартовыми площадками для реновации. Они занимают занимающих 4,23 гектара. На этих территориях возведут более 110 тысяч квадратных метров жилья. Оставшуюся территорию предполагается использовать для создания необходимой инфраструктуры, подчеркнул Ефимов.

"Оператором комплексного развития территории выступит городской застройщик. По итогам реализации проекта здесь будет создано свыше одной тысячи рабочих мест", – добавил вице-мэр.

Участки для редевелопмента расположены на пересечении Центросоюзного и Балакиревского переулков – в районе с богатой историей и развитой инфраструктурой. В частности, в шаговой доступности от них находятся школа, колледж, лицей, выставочный центр, аптека, медцентр, банк, кофейни и рестораны. Также здесь расположен Московский драматический театр "Модерн".

Как в свою очередь добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, площадь квартир в новых домах составит около 64,8 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить жильем примерно 2,3 тысячи человек.

По его словам, кроме строительства, проект предусматривает сохранение объектов культуры, расположенных на двух участках. В частности на одном из них в 1970-х годах прошлого века установили две скульптуры: памятник Владимиру Ленину и монумент работникам предприятия, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также ранее там находился Московский пищевой комбинат. Объекты приведут в порядок и перенесут на новое место.

Кроме того, проекты касаются территории бывшего Московского маргаринового завода Центросоюза, где планируется сохранить исторический комплекс общежитий, построенных по проекту архитектора Лунтца в последней трети XIX века.

На прошлой неделе в Москве в рамках шести проектов КРТ начали возводить объекты недвижимости на севере, юго-западе и юго-востоке столицы, а также в ТиНАО. Речь идет о частях бывших промзон Южный порт, Братцево, Магистральные улицы, участках у деревни Яковлево, на Одесской улице в столичном районе Зюзино, а также рядом со станцией метро "Дмитровская".

Всего по проектам КРТ предполагается возвести свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. Из них 535 тысяч "квадратов" будут отданы под промышленно-производственную и общественно-деловую инфраструктуру.