Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 15:15

Город

Москва выделит почти 8 гектаров земли для постройки различных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти с начала года одобрили выделение 7,8 гектара земли для постройки коммерческих объектов и частных жилых домов. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для физических и юридических лиц были подобраны 56 участков в разных округах столицы, на которых предусмотрено строительство более 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости", – объяснил он.

Уточняется, что участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) включают в отдельный перечень объектов, доступных для покупки. Землю для возведения коммерческих зданий выставляют на открытые аукционы.

"Всего с января по июнь город одобрил выделение земли для ИЖС и возведения коммерческих объектов в семи административных округах", – отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Больше всего участков расположено в ТиНАО – 48 объектов площадью около 5,8 гектара. Еще три территории находятся на западе Москвы и два объекта – на востоке города. Только по одному объекту передадут инвесторам и физлицам на юго-западе и северо-западе столицы, а также в Зеленограде.

Ранее стало известно, что 6 неэффективно используемых земельных участков реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Работы по преобразованию должны коснуться территории площадью 9,53 гектара. При этом три участка из шести станут стартовыми площадками для реновации.

Читайте также


город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика