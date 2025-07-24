Москва выделит почти 8 гектаров земли для постройки различных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти с начала года одобрили выделение 7,8 гектара земли для постройки коммерческих объектов и частных жилых домов. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для физических и юридических лиц были подобраны 56 участков в разных округах столицы, на которых предусмотрено строительство более 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости", – объяснил он.

Уточняется, что участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) включают в отдельный перечень объектов, доступных для покупки. Землю для возведения коммерческих зданий выставляют на открытые аукционы.

"Всего с января по июнь город одобрил выделение земли для ИЖС и возведения коммерческих объектов в семи административных округах", – отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Больше всего участков расположено в ТиНАО – 48 объектов площадью около 5,8 гектара. Еще три территории находятся на западе Москвы и два объекта – на востоке города. Только по одному объекту передадут инвесторам и физлицам на юго-западе и северо-западе столицы, а также в Зеленограде.

Ранее стало известно, что 6 неэффективно используемых земельных участков реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Работы по преобразованию должны коснуться территории площадью 9,53 гектара. При этом три участка из шести станут стартовыми площадками для реновации.

