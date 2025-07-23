Жилые корпуса в Восточном Дегунине украсят кубическим орнаментом

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Архитектура будущего многофункционального комплекса в Восточном Дегунине планируется лаконичной и выразительной. Остекленные фасады жилых корпусов дополнят треугольные эркеры и объемный кубический орнамент, рассказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархикектуры Сергей Кузнецов.

"В отделке фасадов используют металлические кассеты строгих серебристо-стальных оттенков, и на контрасте с ними будут работать кассеты теплого медного цвета. Увеличенная площадь остекления верхних уровней дополнит силуэтное завершение башен", – сказал он.

Выразительный силуэт покажут благодаря перепадам высот от 7 до 30 этажей. Комбинация башенного и секционного морфотипов сформируют интересные планировки застройки.

Жилой район "Акценты" с современными архитектурными решениями будет построен на месте бывшей промзоны № 47 "Вагоноремонт". В состав проекта вошли не только жилые корпуса, но и школа, бизнес-центр, торговые площади и подземный паркинг.

На первых этажах домов будут находиться магазины, кафе, пункты выдачи заказов, аптеки, банки, бытовые сервисы и другие полезные объекты. Девелопером стала компания Plus Development.

Ранее стало известно, что жилые дома по программе реновации планируется построить на 23 площадках в разных местах Москвы в рамках проектов КРТ. Всего с апреля по июнь 2025 года в столице приняли решение о реализации 47 проектов КРТ, которые предусматривают строительство свыше 5,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

