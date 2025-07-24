Город передал в аренду частному инвестору спорткомплекс в Некрасовке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Частный инвестор получил от города в долгосрочную аренду спортивный комплекс в столичном районе Некрасовка. Его площадь превышает 3 014 квадратных метров, сообщает aif.ru со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву.

Трехэтажное здание располагается на Сочинской улице. Аренда, действующая в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, будет актуальна на протяжении 25 лет при условии сохранения спортивного профиля объекта.

"Арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади", – объяснила Багреева.

В настоящее время по программе принимаются заявки на аренду еще одного объекта – аквастудии "На Береговой". Она располагается на Береговой улице в Покровском-Стрешневе. Площадь здания достигает почти 2 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки общей площадью 11,79 гектара в столичном районе Свиблово. Градостроительный потенциал участка составляет 161,97 тысячи квадратных метров недвижимости, что дает возможность построить там жилой квартал со спорткомплексом. Также запланировано благоустройство и организация улично-дорожной сети.