Уникальный спортивный комплекс появился в Южном Бутове за счет бюджетных средств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Масштабный спортивный комплекс (СК) "Максимум" построили в столичном районе Южное Бутово за счет бюджетных средств, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это первый районный объект с ледовым полем и бассейном, который возвели по программе "Спорт Москвы" в Юго-Западном административном округе", – сказал Ефимов.

Объект находится на Остафьевской улице, его общая площадь составляет 8 750 квадратных метров. На первом этаже расположена ледовая арена, предназначенная для хоккейных тренировок, районных соревнований без зрителей и массового катания на коньках. Арена оборудована специальным энергопоглощающим бортом, который соответствует требованиям Международной федерации хоккея на льду.

При этом помещение для ледозаливочного комбайна оснащено противопожарными воротами, бункером для сбора ледовой стружки и системой подготовки воды. Также в СК предусмотрена инвентарная комната, четыре командные раздевалки по 25 мест с душевыми, медицинские, технические и административные помещения.

"Проектировали спорткомплекс с применением BIM-технологий, а этапы реализации проекта проходили с использованием современных цифровых систем", – заметил Ефимов.

Также в "Максимуме" есть зал общей физической подготовки, большой бассейн для оздоровительного плавания и бассейн для обучения плаванию детей, отметил глава департамента гражданского строительства Алексей Александров. По его словам, зона бассейнов включает двусветное пространство, а высота потолков достигает 13,6 метра, что создает ощущение простора.

"Это один из первых городских объектов, где установили систему оповещения об утоплении. Современный спортивный комплекс также адаптирован для посещения маломобильных горожан", – добавил Александров.

Фасады здания выполнены в бежевых тонах и украшены металлическими перфорированными кассетами, а прилегающая территория была благоустроена – появились сквер, велопарковка и автомобильная парковка.

За ходом строительства наблюдали сотрудники Мосгосстройнадзора, которые проверяли соответствие качества работ и применяемых материалов. Во время итоговой проверки застройщик получил заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на его ввод в эксплуатацию, добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее в Бутовском лесопарке появился спортивный сквер. Его возвели после завершения благоустройства между улицами Академия Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом. В зеленой зоне оборудовали футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, для большого и настольного тенниса, силовых и кардиоупражнений.

