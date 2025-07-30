30 июля, 16:55Город
30 объектов образования появились в Москве за счет бюджетных средств
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за два года построили 30 образовательных объектов за счет городского бюджета. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Как отметил вице-мэр, общая площадь объектов превысила 217 тысяч квадратных метров. Это позволило создать свыше 13,1 тысячи дополнительных мест.
"В 2023 году в различных округах Москвы возвели девять новых детских садов, один образовательный комплекс и шесть школ общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. В результате появилось свыше 6,3 тысячи мест для учеников и воспитанников", – отметил Ефимов.
Кроме того, добавил он, еще более 6,7 тысячи мест организовали в пяти детсадах, шести школах и трех образовательных комплексах в прошлом году. Строительство велось с применением современных технологий и стандартов.
Например, две крупные школы на 1 150 и 1 100 мест построили в районах Некрасовка и Молжаниновском. Вместе с тем трехэтажное здание на улице Маресьева стало частью образовательного комплекса школы № 1366, разделенного на два блока. Также специалисты благоустроили прилегающую к объекту территорию.
В четырехэтажной школе по адресу 1-я Сестрорецкая улица находятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы и прочие помещения. На прилегающей территории сформирован спортивный комплекс.
Как пояснил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, новые объекты появились в 21 районе Северного, Восточного, Южного, Юго-Восточного, Западного, Новомосковского и Троицкого административных округов.
"Проектировочные решения, используемые при строительстве школ и детских садов, делают их комфортными и безопасными, а также максимально адаптированными для реализации современных образовательных инициатив", – сказал Александров.
В 2024 году в Троицке построили школу, рассчитанную на 2,1 тысячи мест. В трехэтажном здании, помимо учебных кабинетов, разместили лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку.
Как сообщалось ранее, до конца 2026 года в ТиНАО планируется построить 15 детских садов общей площадью почти 62 тысячи квадратных метров. Объекты появятся в четырех районах, их смогут посещать около 3,6 тысячи дошкольников. Территорию вокруг детсадов благоустроят и озеленят.
"Мой район. Новости": школу № 883 модернизировали в Северном Тушине